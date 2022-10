Les bergères à la conquête des Pyrénées

Lorsqu'elle traverse les villages, le spectacle est assuré. Là, c'est Sarah Benchimol qui donne la cadence quand ce ne sont pas ses 200 brebis. La veille, notre bergère de 34 ans a quitté les hauts plateaux du Béarn, trois mois passés, à 1 500 mètres d'altitude avec une descente pour le moins sportive. Le retour est une fête pour tout le monde. Elle a grandi à Blois (Loir-et-Cher), mais elle a choisi cette vie en pleine nature. Après dix ans comme salariés l'été, elle s'est installée à son compte il y a un an à Esquiule (Pyrénées-Atlantiques) au Pays basque. Elle n'a pas acheté de terrain, mais loue sa ferme à cet ancien berger. Il dit être soulagé de voir son activité reprise et tant mieux si c'est par une femme. Depuis dix ans, la population de bergers a évolué. Dans les Pyrénées, les femmes sont désormais aussi nombreuses que les hommes à vouloir s'installer. La plupart viennent d'ailleurs avec encore des fortes réticences des anciens que Pierre Arhie ne comprend pas. TF1 | Reportage L. Adda, C. Moutot, A. Mersi