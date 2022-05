Les bières artisanales envahissent les rayons

Dans les supermarchés, les packs de bières industrielles font face à une nouvelle concurrence : les bières artisanales. Ici, plus d'une centaine de références sont brassées dans un rayon de 100 km. Des bouteilles un peu plus chères et de plus en plus prisées par les consommateurs. "Vaut mieux mettre un peu plus d'argent pour avoir de la qualité". Parmi les références, la marque lyonnaise "Ninkasi". Son fondateur s'est lancé dans l'aventure de la bière il y a 25 ans. Un pari plutôt risqué. "Il y a très peu de brasseries à cette époque en France. Il y a un vrai marché qui a émergé dans les années 2015". Un succès qui a sorti la marque de l'anonymat lyonnais. Aujourd'hui, leurs bières se trouvent partout sur le territoire dans les rayons de la grande distribution. Côté production, il faut suivre le rythme. La brasserie est passée de 5 à 225 hectolitres par jour. "Aujourd’hui, notre objectif est de prendre des parts de marché aux industriels". Ils ne sont pas les seules à vouloir se faire une place sur le marché. La France est le pays européen qui compte le plus de brasseries avec près de 2 000 enseignes artisanales. Un succès qui se constate aussi bien en terrasses que dans les magasins, même les plus inattendues. Cette enseigne de jardinage a misé sur les produits locaux, il y a quelques années. La bière a pris racine dans les rayons. "Au tout début, le rayon devait faire 50 m², on en est presque 200 m² de rayon de terroirs". Jouer la carte du locale, c'est aussi s'appuyer sur les produits du terroir. Du côté de Grenoble, la brasserie du Dauphiné a ses petits trésors. "On a ici toutes nos épices qu'on va ajouter à la bière". Sapin, noix, chanvre, miel... Aurélien marie les produits naturels de la montagne avec le malte et le houx blanc. "On va rester dans le savoir-faire traditionnel". Chercher la touche d'originalité pour se faire une place au milieu des nombreuses brasseries. Auvergne-Rhône-Alpes est la première région en nombre de sites de production. T F1 | Reportage L. Kebdani, X. Boucher, F. Jolfre