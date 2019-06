Les Bleues ont quitté le Mondial la tête haute

Malgré leur défaite face aux Américaines, les Bleues sont restées fortes. Elles ont quitté la compétition avec le cœur lourd, mais la tête haute. "On a fait le job, mais il a manqué l'efficacité", a reconnu l'attaquante de l'Équipe de France, Wendie Renard. Découvrez les réactions de Corinne Diacre en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.