Les Bleues s’inclinent avec panache

Les plus chaudes accolades et les plus belles embrassades ne suffisent pas dans ces moments-là. Même une émouvante et dernière Marseillaise entonnée dans l'Eden Park d'Auckland. Pour une pénalité manquée à une minute de la fin, que la défaite est amère. Pour un tout petit point, que l'élimination est douloureuse, 25 à 24 pour la Nouvelle-Zélande. Elles ne se sont pas laissées impressionner par ces Néo-Zélandaises, ni par ce haka, ni par le palmarès des quintuples championnes du monde. Dans cette demi-finale, le pays marque en premier, et mène de sept points à la mi-temps grâce à ses deux essais. Puissante et solidaire, la défense est la principale force des Bleues. Mais ce samedi matin, elle a cédé trois fois face aux grandes favorites du tournoi. Jamais les Françaises n'ont pour autant abdiqué. Et sans ce ballon passé du mauvais côté du poteau, elles seraient pour la première fois qualifiées en finale. Cette fois encore, le rugby français a brillé à Auckland. Mais comme les hommes en 2011, la Nouvelle-Zélande a gagné le combat pour un point. TF1 | Reportage Y. Hovine, P. Limpens