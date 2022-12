Les Bleus : chronique d’une journée décisive

Les joueurs connaissent ces moments par cœur, ces minutes durant lesquelles rien ne se dit précèdent celles où tout se joue. Dans quelques instants, Hugo Lloris deviendra l'unique recordman des sélections en Équipe de France avec 143 matchs sous le maillot des Bleus. Mais ce ne sont pas des chiffres que chassent Kylian Mbappé et ses coéquipiers. C'est un trophée. Et pour pouvoir le gagner, il faut maintenant battre les Anglais, comme l'explique Olivier Giroud au micro de TF1. Plutôt, quelques images tournées par l'Équipe de France montrent des joueurs à la fois calmes et souriants lors d'un déjeuner très classique. Il y a deux heures, Didier Deschamps a parlé à ses joueurs une dernière fois à l'hôtel avant le départ en car pour le stade Al Bayt. En 40 minutes de route, le groupe arrivait dans une enceinte située au nord de Doha. Les joueurs n'ont pas seulement l'ambition de jouer pour eux, mais pour tout un pays. Leur objectif, leur mission est de se qualifier pour les demi-finales et de réussir dans huit jours l'exploit de remporter à nouveau cette Coupe du monde de football. TF1 | Reportage S. Millanvoye