Les Bleus : Didier Deschamps prolonge l’aventure

Nous l'avions quitté un lendemain de défaite, place de la Concorde, dans sa conquête d'une troisième étoile. C'est maintenant officiel : Didier Deschamps pourra retenter sa chance. Ce samedi matin, il a pris la parole lors de l'Assemblée générale de la Fédération française de football : "Je vais vous annoncer quelque chose qui est pour moi un immense plaisir. Mon président a décidé de me prolonger jusqu'en 2026". Avec quatre années supplémentaires, sa longévité record sur le banc de l'Équipe de France est proportionnelle à son amour pour les Bleus. Son remplaçant désigné, Zinédine Zidane, va donc devoir encore patienter. Fort de ses résultats, Didier Deschamps avait les cartes en main pour décider de poursuivre son mandat. La génération de joueurs exceptionnels dont il dispose a achevé de le convaincre. Il entend profiter encore du talent et de la rage de vaincre de Kylian Mbappé. Son premier objectif sera de remporter enfin un premier championnat d'Europe comme sélectionneur : en Allemagne, dans un et demi. TF1 | Reportage S. Rang des Adrets, J.Y. Mey