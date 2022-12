Les Bleus en demi-finale : la fête après la victoire

"Freed from desire" est désormais l'hymne officiel des Bleus. Un refrain qui les accompagne après chaque victoire et chaque exploit comme celui de samedi soir. Joueurs et supporters à l'unisson. Un bonheur collectif à l'extérieur du stade à Doha. Tout le monde en perd un peu sa voix. Ambiance festive toute la nuit jusqu'au retour de l’Équipe de France à leur hôtel. Soudés, le sélectionneur et Hugo Lloris ne se quittent plus. Le gardien des Bleus aux 143 sélections est devenu samedi le capitaine héroïque. "C'est une belle étape. Il y en a encore une, mais c'est une fierté d'être dans le dernier carré", confie-t-il. Submergé, Marcus Thuram ne peut contenir ses larmes. Il est ému par sa première qualification en demi-finale d'une Coupe du Monde. Antoine Griezmann, lui, a déjà goûté à cette ivresse, mais ne s'en lasse pas. Dans le hall puis au balcon, la chanson donne le rythme. Impossible de trouver le sommeil, les joueurs sont savourés jusqu'au bout de la nuit. TF1 | Reportage C. Abel, G. Bigot