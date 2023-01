Les Bleus en finale : vers un septième titre mondial ?

En gagnant contre la Suède, l'Equipe de France de handball s'est qualifiée pour sa huitième finale de championnat du monde. C'est un record dans un stade qui est pourtant conquis à la cause des Suédois, le pays hôte. Les Bleus ont réussi à prendre très vite le large. Une attaque que rien ne semble pouvoir arrêter, et surtout une défense et un gardien infranchissables. Ce dimanche, l'Equipe de France a l'occasion de rentrer un peu plus dans l'histoire du handball. Déjà trois médailles d'or aux JO, trois championnats d'Europe et surtout, six championnats du monde. En trente ans, personne n'a fait mieux. Une domination qui vaut bien un surnom pour chaque génération victorieuse. D'abord les Barjots, champions du monde en 1995, les Costauds, six ans plus tard, et plus récemment les Experts, vainqueurs du tournoi en 2009 et en 2011. Cette nouvelle génération en quête de victoire dimanche aura, très certainement elle aussi, droit à son surnom. Il ne reste plus qu'à le trouver. TF1 | Reportage C. Diwo, F. Jolfre