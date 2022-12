Les Bleus : fidèles au club de leur enfance

Les Bleus ont pris la pose vendredi 2 décembre avec leur tout premier maillot, celui du club dans lequel ils ont débuté à l'âge de cinq ou six ans. Pour Antoine Griezman, c'est l'UF Mâconnais, dont il ne garde que de bons souvenirs ou presque. Kylian Mbappé retrouve William Saliba. Ils ont porté les mêmes couleurs à Bondy. Comment départager les deux ? Ce samedi matin à Bondy, la question ne fait pas vraiment débat. "Ce sont des jeunes qui savent d'où ils viennent. "On est super fier, on voit comment ils ont grandi, comment ils représentent notre ville", ont soutenu les habitants. La photo prise vendredi à Doha fait déjà le tour de tous les smartphones. Les Bleus n'ont jamais rompu le lien avec leur club d'origine. Même quand on devient star, on n'oublie jamais sa première fois. TF1 | Reportage D. Piereschi, M. Gatineau, F. Achaibou