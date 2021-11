Les Bleus implacables face aux All Blacks

Ils seraient volontiers restés toute la nuit sur la pelouse de ce stade de France incandescent pour partager avec les 79 000 spectateurs cette victoire historique face à la Nouvelle-Zélande. Les Bleus n'ont jamais tremblé, sereins durant le haka des All Blacks, censé impressionné l'adversaire. Après seulement deux minutes trente de jeu, le XV tricolore inscrit un premier essai. Et quand le doute s'installe, la France peut compter sur ses talents. Romain Ntamak, 22 ans, soulage ses partenaires. "On a su gérer un peu nos temps faibles et les ballons plus lents. Même si tout n'est pas encore parfait, à 95% on peut être satisfait de nus", confie Romain. Les Bleus ont certainement réussi leur rendez-vous avec l'histoire en infligeant à l'une des meilleures équipes du monde un tel écart de point, quinze exactement. Score final : 40-25. Il s'agit là d'un trophée de prestige avant la Coupe du monde. Dans moins de deux ans, les Bleus retrouveront ces mêmes Néo-zélandais en ouverture du mondial. Avec ce succès de référence, la France s'autorise à rêver à un premier sacre chez elle. TF1 | Reportage C. Abel