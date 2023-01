Les Bleus : pourquoi Didier Deschamps prolonge l'aventure

Didier Deschamps a décidé de prolonger son contrat en tant que sélectionneur de l’équipe de France, “Je vais vous annoncer quelque chose qui est pour moi un immense plaisir. Mon président a décidé de me prolonger jusqu’en 2026”, dit-il lors d'une interview ce samedi matin. Il a pris lui-même la parole en plein assemblée générale de la fédération française de football. En coulisse, entre deux éclats de rire, les deux hommes nous ont révélé que la décision a été actée en quelque seconde, lors d’une discussion le 29 décembre 2022. Son président lui avait fixé comme objectif la demi-finale en Qatar. Contrat rempli et même dépassé. Malgré la défaite en finale, Didier Deschamps avait donc les cartes en main pour décider de son avenir. Lors de notre entretien il nous a confirmé l’argument qui l’a convaincu de poursuivre. Son remplaçant pressenti Zinédine Zidane va donc encore devoir patienter. La longévité de Didier Deschamps était déjà unique, et plutôt inhabituelle à ce genre de poste. Nommé en 2012, il dispute un premier mondial en 2014, un deuxième qu’il remporte en 2018 avant cette finale en décembre 2022. Il vivra donc dans quatre ans une quatrième coupe du monde sur le banc. Le sélectionneur des Bleus sait pertinemment qu’il disposera encore avec Kylian Mbappe d’un précieux atout. Nous l’avions quitté à la place de la Concorde, réconforté par la ferveur populaire. Dans sa conquête d’une troisième étoile, Didier Deschamps va donc pouvoir retenter sa chance. TF1 | Reportage S. Rang des Adrets, S. Desfarges, J.Y. Mey