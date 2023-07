Les blues des vétos

Sur les routes de Bourgogne, nous suivons Marc Arbona, vétérinaire. Sa tournée peut aller jusqu'à 100 kilomètres de son cabinet, et ses horaires notamment l'hiver est entre 60 et 100 heures de travail par semaine. Sur les images, le voici dans une petite exploitation en intervention sur un veau malade. Son travail occupe toute sa vie, il le dit avec ses mots. Dans les régions agricoles, comme Le Morvan, on manque cruellement de vétérinaire. Les éleveurs ont bien conscience du problème. Et c'est pareil dans toute la Métropole, il manque plus de 500 nouveaux vétérinaires par an pour remplacer les départs à la retraite. Les écoles ne forment pas suffisamment. Plus alarmant encore, un tiers des 20 000 vétérinaires quitte le métier avant 40 ans. Comment faire pour tenir le rythme ? À quelques dizaines de kilomètres de là, rendez-vous à la clinique de Claire et Samuel Legru, ici aussi on cherche des solutions. Elles cherchent à limiter leur délai de garde. Pour cela, les cabinets de la région se sont regroupés. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Bellec, V. Gauquelin