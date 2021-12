Les boissons énergisantes nocives pour la santé des sportifs

Les boissons énergisantes sont très populaires, mais ne sont pas toujours conseillées pour la santé. Dans les rayons des supermarchés, elles sont toujours en bonne place. De toutes les couleurs et pour tous les goûts, ces boissons riches en caféine prétendent vivifier le corps et faciliter l'effort. "Je le prends principalement pour avoir cet effet coup de fouet qui me permet d'être bien éveillé et plus réactif", témoigne Sébastien Dauxerre, joueur de football amateur. Mais d'après les médecins, ces boissons n'ont rien d'une potion magique. Amina Fouzai, médecin du sport, affirme que ces produits contiennent "surtout des produits qui sont assez nocifs chez le sportif, tels que la caféine et la taurine. Ça va induire une accélération du rythme cardiaque et c'est aussi un produit qui va accélérer la déshydratation du sportif". Pourtant, dans l'Hexagone, il se vend un litre de boisson énergisante chaque seconde. Les sportifs amateurs les associent souvent à une consommation de compléments alimentaires. Cette idée, certes très répandue, est fausse. Certains produits contiennent parfois des substances considérées comme dopantes. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, P. Véron, S. Humblot