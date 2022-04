Les bonnes affaires des vide-greniers

Ce samedi matin, Émilie et ses filles sont venues dénicher les bonnes affaires. Et ce n'est pas ce qui manque. "J'ai acheté surtout des habits pour ma grande, plutôt de très bonne qualité à un euro pièce", lance-t-elle. Elle a acheté des vêtements, mais aussi des bijoux et des jouets, beaucoup moins chers qu'en magasin. Ces prix minis permettent à cette famille de se faire plaisir malgré un budget réduit. Ici, tout le monde est gagnant. Natacha vend les objets inutiles de sa maison. Comme résultat, elle a déjà gagné 110 euros rien que ce samedi matin, de quoi arrondir ses fins du mois et faire face à la hausse des prix. Comme elle, une soixantaine d'exposants sont venus pour la première édition de ce vide-grenier et les clients étaient impatients. Ce matin, 400 personnes étaient présentes pour chiner les bons plans. Devant cette réussite, la deuxième édition est déjà prévue pour l'année prochaine. TF1 | Reportage H. Corneille, J.Y. Chamblay