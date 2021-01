Les bonnes nouvelles de 2020

L'année 2020 est symbolique pour l'Argentine. Les députés du pays ont légalisé l'avortement pour toutes. Jusqu'ici, l'opération n'était autorisée qu'en cas de viol ou de danger pour la santé de la mère. Toutes les femmes argentines auront désormais 14 semaines pour décider de leur destin. Des Australiens étaient aussi mobilisés pour sauver leurs animaux en 2020. Après les incendies de janvier qui ont ravagé leurs forêts, kangourous et koalas étaient en grand danger. Tout le monde s'y est donc mis pour les soigner, les recueillir, les nourrir et les câliner. Une famille a par exemple sauvé 90 000 petites bêtes. La grande gagnante de 2020, c'est la terre. L'arrêt des activités humaines a effectivement fait chuter de façon spectaculaire la pollution au dioxyde d'azote de l'atmosphère. Puis à Venise, les eaux sont redevenues transparentes, si limpides et poissonneuses que les Vénitiens en sont contents.