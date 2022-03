Les bons gestes pour alléger sa facture d'électricité

Nicolas et Ophélie ont réussi un petit exploit par les temps qui courent : faire baisser leur facture d'électricité. "Là, cette année, on est plutôt sur des factures de 137-138 euros pour deux mois, alors que l'an dernier, on était en moyenne autour de 150 euros", lance Nicolas. Une légère diminution, car depuis quelques mois, les jeunes parents ont adopté des gestes simples, mais qui font la différence quand ils deviennent des habitudes. Première étape, équiper toute la maison de multiprise à interrupteur. Ensuite, prendre de nouveaux réflexes. Entre l'ordinateur, les enceintes, le grille-pain ou le mixeur, en moyenne, chaque foyer est équipé d'une centaine d'appareils connectés au réseau électrique. Même lorsqu'ils ne sont pas utilisés, s'ils restent branchés, ils consomment. En les débranchant, vous réaliserez jusqu'à 10% d'économie sur votre facture d'électricité. Pour ce qui est du chauffage, s'il n'est pas performant ou bien réglé, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. La bonne solution, c'est un radiateur à inertie qui va emmagasiner l'énergie pour chauffer et qui après, sans utiliser d'énergie supplémentaire, va restituer la chaleur le plus longtemps possible. TF1 | Reportage L. Poupon, G. Vuitton