Les bons plans pour garer sa voiture pendant les vacances

Parmi les dizaines de millions de vacanciers attendus dans les gares et les aéroports, de nombreux automobilistes doivent garer leur véhicule le temps de leurs voyages. Des solutions existent pour éviter ce casse-tête. Découvrez dans cette vidéo les astuces pour faire des économies avec les places de parking . Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.