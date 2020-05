Les boutiques et les grandes enseignes s'opposent sur la date du début des soldes

Les professionnels du secteur de l'habillement ne sont pas tous d'accord quant à la stratégie à adopter pour écouler leurs stocks. Il y aurait actuellement deux milliards et demi d'euros dans leurs réserves. Et si les indépendants ont demandé le report des soldes, les grandes enseignes veulent les maintenir à la date prévue. Le gouvernement devrait trancher sur la question en début de semaine prochaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.