Les brasseries indépendantes touchées de plein fouet par la crise sanitaire

Depuis le début du confinement, la production de bière est à l'arrêt et les stocks se sont accumulés faute de clients. À la brasserie Meteor à Hochfelden (Bas-Rhin), des milliers de futs remplissent l'entrepôt. Même la production de bouteille a également été revue à la baisse si bien que l'entreprise à dû mettre deux tiers de ses salariés au chômage technique. La filière ne voit pas le bout du tunnel.