Les brebis sentinelles de la forêt en Gironde

Chaque jour, ce ne sont pas des prairies que vont investir les brebis de Jeanne Fernandes, mais bien la forêt. Et rien ne les arrête, ni les branches d’arbre, ni le sable de la forêt landaise, ni les pentes abruptes. Ces animaux-là sont tout-terrain. Leur mission du jour est d’aller nettoyer une parcelle dans une zone de forêt accidentée de Soustons (Landes). Un hectare nettoyé en une après-midi. Les brebis assainissent les zones potentiellement inflammables. Elles mangent de tout, et surtout les feuilles, qui seront les premières à brûler en cas d’incendie. C’est pourquoi Jeanne, bergère depuis onze ans, a proposé son troupeau à la commune de Soustons. Autre avantage de la présence animale, c’est le développement de la biodiversité, par le simple fait de circuler dans tout le massif. Le nettoyage animal est moins destructeur que le mécanique. Il permet aussi de laisser grandir certaines variétés d’arbres très utiles. À partir de janvier, la bergère travaillera avec l’Office nationale des forêts, pour entretenir de façon régulière et naturelle des zones ciblées du massif forestier. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau