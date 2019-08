Les Brésiliens se disent sensibles à la préservation de la forêt amazonienne

D'après un récent sondage, 96 % des Brésiliens se disent sensibles à la préservation de la forêt amazonienne. Le président Jair Bolsonaro ne peut pas ignorer ce chiffre, ajouter à cela, la mobilisation populaire actuelle. On a l'impression que le vent est en train de tourner au Brésil. Et pourtant, l'opinion publique reste divisée sur la solution à apporter à cette crise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.