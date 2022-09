Les Britanniques jugent leur nouveau roi

Les Britanniques ont un nouveau roi mais ils le connaissent déjà plutôt bien. Pour un citoyen anglais rencontré devant Buckingham Palace, Charles III "ne mâche pas ses mots". D'autres le trouvent "sûr et fiable" ou encore "fort". Dans un restaurant londonien à l'heure du déjeuner, certains clients ont dû réfléchir un peu plus longtemps avant de lui trouver des qualités. Et la question "sera-t-il un bon roi ?" fait aussi débat. Si certains trouvent que le nouveau roi est trop controversé et estiment que William aurait dû succéder à Elizabeth II, d'autres ne sont pas d'accord. Ils pensent que sauter une génération dans l'ordre de succession serait injuste pour Charles. Le nouveau roi d'Angleterre était de retour à Londres aujourd'hui. Un événement retransmis en direct dans certains pubs de la capitale britannique. C'est la première fois depuis le décès d'Elizabeth II que les Anglais vont revoir Charles sur leur écran en tant que roi. Dans l'un de ces établissements, un téléspectateur estime que ça va être dur pour Charles et qu'il lui faudra beaucoup de temps pour gagner l'affection du peuple. Ce degré d'affection de son peuple que l'on trouvait jusqu'ici plutôt bas remonta instantanément lorsque son visage apparut à l'écran. "Charles est un homme triste en ce moment mais il fait exactement ce que sa mère aurait fait", commente une cliente du pub en voyant les images du nouveau roi serrant la main de chacune des personnes venues pour lui aujourd'hui. En tant que prince, la cote de popularité de Charles peinait à dépasser les 50%. Reste à savoir si elle s'améliorera maintenant qu'il est devenu roi.