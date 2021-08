Les candidats potentiels s'activent pour l'élection présidentielle de 2022

Si de nombreux partis se sont juré de participer à l'élection présidentielle de 2022, peu de candidats officiels sont déjà sur la ligne de départ. En coulisses, ce ne sont pourtant pas les candidats qui manquent. Au milieu des militants, les Républicains à La Baule, seulement deux candidats ont fait le déplacement, notamment le médecin Philippe Juvin et Michel Barnier. Les autres ont fait leur rentrée à part : en Corrèze pour la chiraquienne Valérie Pécresse, sur les terres de son mentor, et à Levens pour Éric Ciotti. Quatre candidats prétendants à l'investiture LR, mais encore faut-il les départager. Chez les militants, l'idée d'une primaire divise. Chez les socialistes, Anne Hidalgo est venue tester sa popularité auprès des militants à Blois. La plupart des cadres du parti la soutiennent déjà pour l'Elysée, mais la maire de Paris continue de ménager le suspens. À gauche, Jean-Luc Mélenchon intensifie sa campagne et sort les grands moyens dans la Drôme. Une démonstration de force pour montrer aux autres qu'il n'envisage pas de renoncer.