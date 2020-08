Les canicules sont de plus en plus fréquentes et plus intenses

Le 7 décembre 2014, Évelyne Dhéliat présentait un bulletin météo fictif avec les températures qui pourraient être celles du 18 août 2050. Six ans plus tard, nous sommes quasiment au niveau prédit. Des vagues de chaleur qui ne datent pas d'hier. En 1976, une sécheresse inédite a frappé la France. Le mercure a atteint 40°C dans certaines villes. Si les canicules ont toujours existé, la nouveauté est leur fréquence. "Depuis les années 1980, on a à peu près deux à trois fois plus d'épisodes caniculaires et elles sont de plus en plus intenses", explique le prévisionniste de Météo France Frédéric Nathan.