Les catholiques réclament le retour de la messe

La messe, réclamée par une centaine de personnes devant une église de Versailles, est interdite, et la manifestation l'est tout autant. Contrairement au premier confinement, ils sont de plus en plus nombreux à contester les restrictions sanitaires. Des catholiques assidus ont bien du mal à comprendre la décision du gouvernement liée à la crise sanitaire. Dans le reste du pays, des dizaines de prières de rue sont organisées par les fidèles notamment à Nantes, à Rennes, à Bordeaux. Sur les réseaux sociaux, le ministre de l'Intérieur rappelle que les églises sont ouvertes pour des recueillements individuels. Il invite également les prêtres à filmer leur messe et les retransmettre sur Internet. Ce lundi, les évêques de France le rencontreront. Ils lui présenteront un nouveau protocole sanitaire dans l'espoir d'obtenir l'autorisation de se rassembler à nouveau.