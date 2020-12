Les causes des actuelles intempéries traversant l'Hexagone

Ces quelques jours, l'Hexagone a connu des intempéries, rafales de vents et chutes de neige. Provoqués, d'une part, par la première tempête hivernale de la saison, mal nommée Bella, et d'une autre part, par la nette baisse des températures qui a eu lieu le jour de Noël. En effet, la combinaison des deux rend quelque peu cette tempête remarquable. D'ailleurs, la situation va durer au moins jusqu'à mardi, voire mercredi. Il faut donc s'attendre à d'autres précipitations pluvieuses et neigeuses, avec toujours des rafales de vent à la clé. Donc ayez une grande prudence.