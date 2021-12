Les célébrations de Noël à travers le monde

C'est la première fois depuis 2019 que le pape François réapparaît au balcon de la basilique Saint-Pierre pour Noël. Ils sont plusieurs milliers à braver la pluie pour assister à sa bénédiction solennelle urbi et orbi à la ville et au monde. Quelques heures plus tôt dans la basilique, c'était l'autre rendez-vous incontournable : la traditionnelle messe de minuit, marquée cette année par le retour des fidèles. Devant quelque 2 000 personnes masquées, le souverain pontife a mis en garde contre l'indifférence face à la pauvreté. Des croyants ont aussi pu faire leur retour à Bethléem, lieu hautement symbolique. Malgré la fermeture des frontières, la cérémonie s'est tenue dans une basilique bondée. De l'Inde à l'Australie en passant par la Corée du Sud, la messe de Noël a pu se tenir à travers le monde malgré les restrictions sanitaires. A Calais, l'évêque d'Arras s'est rendu dans un camp de migrants. Ils ont prié avant de partager une boisson chaude et quelques friandises, comme un instant de répit au cœur de l'hiver. TF1 | Reportage L. Merlier