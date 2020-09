Les centres d'accueil pour colonies et classes vertes risquent le dépôt de bilan

Depuis le 15 mars dernier, le centre d'accueil d'Olivier Fourot-Bazon, à La Bourboule (Puy-de-Dôme) est complètement vide. Par peur du virus, colonies et écoliers ont déserté les lieux, privant l'établissement de 80% de son chiffre d'affaires. Olivier craint énormément pour l'arrière-saison. Une angoisse partagée par d'autres professionnels pédagogiques. Si la situation ne s'améliore pas, ils envisagent le pire. En Auvergne, un collectif de professionnel en appelle aux pouvoirs publics. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.