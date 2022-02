Les chars russes aux portes de Kiev

Dans Kiev et alentours, ce vendredi, pas d’uniforme russe, pas d’images ostentatoires de véhicules blindés. Mais des sirènes et des alarmes tout au long de la journée. À suivre les événements et à écouter les témoignages, il n’est pas difficile de relever le parcours des forces russes du Nord vers le Sud, sur les deux rives du Dniepr. Jeudi, un aéroport est attaqué du côté d’Hostomel. Puis un pont détruit du côté d’Irpin, à une dizaine de kilomètres du centre de la capitale. Sans savoir qui a fait sauter cet ouvrage. Mais dans la ville et dans certains quartiers, armes et munitions sont distribuées aux populations civiles. Des barrages de poids lourds et d’engins de chantier qui forment des barricades qui semblent dérisoires face à la puissance des blindés russes. Ponts et grandes avenues sont devenus des points sensibles à surveiller par des hommes à peine formés, sans casque ni gilets pare-balles. Des Ukrainiens que Vladimir Poutine accuse d’être des terroristes, toxicomanes. Le président russe appelle l’armée ukrainienne à renverser le président Zelensky. Au centre de la ville, avec leurs caisses de munitions, ces militaires ukrainiens organisent la protection des bâtiments publics, comme ici, le monastère Saint-Michel, de jour comme de nuit. Les signes d’une activité militaire, sur le territoire de la capitale et sa banlieue, se multiplient. Des habitants cloîtrés chez eux, filment un blindé non-identifié. Quand celui-ci n’hésite pas à écraser un véhicule civil, beaucoup n’ont plus de doute sur l’identité des militaires. Le conducteur, lui, est vivant. À Kiev, ce vendredi soir, comme jeudi, comme demain, sans doute, on se protège dans des abris improvisés, comme ici dans cet hôtel. Pour d’autres, c’est la prière qui est nécessaire, toujours devant les murs du monastère Saint-Michel, au centre de la capitale. T F1 | Reportage L. Hauben