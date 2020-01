Les chaussettes made in France reprennent des couleurs dans les Vosges

Même si on a souvent l'impression que les chaussettes sont avant tout pratiques, elles disent beaucoup sur notre personnalité. Une marque vosgienne en a fait le pari et a relancé avec succès son activité. Pour fabriquer Français et rester compétitif, elle s'est dotée de machines à tricoter performantes avec 200 aiguilles par appareil. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.