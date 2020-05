Les chemins de Compostelle désespérément vides

Chaque année, près de 15 000 pèlerins du monde entier prennent la route au Puy-en-Velay pour un pèlerinage sur les chemins de Compostelle. En raison de la crise sanitaire, ceux-ci ont été désertés. Au mois de mai, la cathédrale Notre-Dame du Puy, sur la route du pèlerinage, a perdu près de 40 000 euros. Les gîtes, les boutiques et autres services dépendant de ce tourisme, eux, sont à l'arrêt. Mais la saison n'est pas finie. Leurs espoirs reposent désormais sur les mesures de déconfinement.