Les chercheurs de l'Institut Pasteur dévoilent l'étonnante relation entre le cerveau, les intestins et nos humeurs !

C'est l'histoire d'une rencontre entre deux chercheurs. L'un travaille sur le cerveau, l'autre sur l'intestin et les bactéries qu'il contient, ce qu'on appelle les microbiotes. À première vue, rien à avoir... et pourtant. Comment les bactéries de notre intestin peuvent-elles communiquer avec notre cerveau ? Il n'en fallait pas davantage pour piquer la curiosité de ces chercheurs. L'équipe vient même de montrer un lien entre bactéries et dépression. En faisant l'expérience sur des souris, les chercheurs ont pu détecter le microbiote à l'origine de l'anxiété. Et parallèlement, ils ont aussi identifié les bactéries qui redonnaient la joie de vivre en agissant comme un antidépresseur. "Nous avons pu découvrir le rôle bénéfique de certaines bactéries dans les intestins qui produisent un précurseur de la sérotonine", précise Pierre-Marie Lledo de l'unité perception et mémoire de l'Institut Pasteur. Cette découverte a déjà permis de comprendre pourquoi certains antidépresseurs ne fonctionnent pas très bien. Elle ouvre aussi la voie à de nouvelles thérapies.