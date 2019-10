Les chèvres, meilleurs alliés pour l'entretien des espaces verts

Fini les tondeuses à gazon et place à l'éco-tondeuse. Les chèvres et les moutons sont désormais à l'honneur pour l'entretien des espaces verts. Dans le Puy-de-Dôme, un berger propose même ses bêtes à la location. Ce concept permet aux éleveurs, ainsi qu'aux propriétaires des espaces verts, de faire des économies. Dans ce département, des troupeaux issus de différents élevages broutent les prairies de volcans, et redessinent le relief de la chaîne des Puys. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/10/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.