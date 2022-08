Les chiens ciblés par les kidnappeurs aux États-Unis

Laisser traîner l'oreille dans un parc canin américain, c'est l'assurance d'entendre presque à chaque fois une histoire de vol de chien. L'histoire d'Alfred le bouledogue et de sa disparition est à peine croyable. Son maître, Will McGinnis, nous l'a raconté. C'était il y a presque un an, Alfred n'a jamais été retrouvé depuis. Aux États-Unis, plus de deux millions de chiens seraient volés chaque année, c'est 25 fois plus qu'en France. La pratique est devenue tellement courante qu'elle porte un nom : le dognapping. Et les dognappeurs sont de plus en plus violents. Ils n'hésitent plus à menacer les propriétaires avec des fusils d'assaut. Même les célébrités ne sont pas épargnées. L'an dernier, l'affaire "Lady Gaga et ses chiens volés" a fait la une des médias. Des malfaiteurs ont tiré sur un homme alors qu'il promenait les trois chiens de la chanteuse. Deux d'entre eux ont été volés. Le dernier est parvenu à s'enfuir. Quelques jours plus tard, les voleurs ont été arrêtés, les chiens retrouvés. Leur gardien est aujourd'hui hors de danger. TF1 | Reportage A. De Précigout, A. Pocry, S. Belmar.