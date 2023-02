Les Chinois en sont fous !

À Pékin, les stars du marché, ce sont ces insectes soigneusement exposés. Ici, les clients les achètent simplement pour écouter leur mélodie. Alors, pour les faire chanter, madame Sun utilise son instrument magique. Sauterelles, criquets et grillons se négocient férocement. Certains valent plusieurs centaines d'euros. Alors que la Chine se développe toujours plus vite, sur ces marchés, le temps s'arrête. Descendons sur la côte Est. Ici, 200 vendeurs cristallisent des traditions ancestrales. Pour déjeuner, il suffit de traverser le canal sur un air d'opéra. Il y a l'embarras du choix : triangles de riz fourrés à la viande et aux marrons, ou encore pattes d'oie en saumure. En Chine, on trinque au vin jaune à base d'alcool de riz. Notre voyage au fil des marchés se termine entre les tours de Hong Kong. Au cœur de la mégapole bondée, vous avez 300 mètres de boutique de poissons d'aquarium à contempler sur place ou à emporter. Les marchés, un concentré de cultures chinoises à même le trottoir et un dépaysement garanti pour qui a le cœur bien accroché. TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano