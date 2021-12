"Les choses humaines", le film d'Yvan Attal autour d'un viol

Un jeune homme de bonne famille est accusé de viol. Il nie et la jeune fille n'a pas dit "non", mais a-t-elle pour autant consenti ? C'est un sujet brûlant et d'actualité. Un livre de Karine Tuile adapté au cinéma par Yvan Attal. "Ce qui m'a vraiment intéressé c'est la difficulté de juger une affaire. Il s'agit de l'avenir d'un jeune homme et d'une jeune fille dans cette histoire", a-t-il affirmé. Le réalisateur a choisi un thème complexe et ne s'est pas simplifié la tâche en confiant le rôle de l'accusé à son propre fils. "J'ai une proximité avec mon fils qui me permet d'être impatient ou des choses que je ne me permettrais pas avec d'autres acteurs", se justifie-t-il. Ben Attal de son côté affirme : "J'apprends, c'est dur mais il y a des choses qui vont en ressortir donc c'est très positif". Yvan Attal dirige aussi sa femme, Charlotte Gainsbourg, qui incarne la mère du jeune mis en examen. Tourner en famille, c'est la marque de fabrique du réalisateur. C'est la sixième fois que Charlotte tourne sous la direction de son mari. Ben Attal, lui, participe à son deuxième film en famille. TF1 | Reportage S. De Vaissière, S. Maloiseaux