Les clubs de vacances sont en pleine révolution

Si auparavant les clubs de vacances étaient jugés un peu ringards, désormais plus d'un million de Français choisissent ce type d'hébergement pour l'été. En créant des thèmes pour leurs villages, certaines enseignes ont vu leurs réservations augmenter. La nouvelle tendance des clubs est d'organiser des vacances intelligentes pour toute la famille.