Les collectionneurs redonnent un second souffle aux cabines téléphoniques

Dans un village du Jura, vous pouvez toujours la faire sonner. Au bord de la petite route, voici l'une des 25 dernières cabines téléphoniques du pays encore en fonctionnement. Mais depuis 2020, le réseau mobile recouvre tout le village, la cabine est donc vouée à disparaître. D'ici quelques mois, ces dernières cabines seront toutes débranchées. La fin d'une histoire commencée il y a 50 ans. Dans les années 90, il existait jusqu'à 300 000 cabines téléphoniques sur tout le territoire. Si depuis, elles disparaissent progressivement des trottoirs, certains tentent de leur donner un second souffle. Des artistes s'en emparent ou encore elles se recyclent en bibliothèque. Quand certaines sont restées sur le bitume, d'autres se retrouvent au milieu des pommiers. Olivier Bellery, collectionneur, en possède sept dans son jardin. Pour lui, c'est un voyage dans le temps. La plupart des cabines téléphoniques sont aujourd'hui détruites à l'exception de celles sauvées par les collectionneurs et les plus nostalgiques.