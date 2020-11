Les commerçants, déterminés à rattraper leur retard jusqu'à Noël

La capacité d'accueil étant limité dans les magasins, les vendeurs n'hésitent pas à chouchouter les clients qui passent par leur boutique. Ces derniers ressentent d'ailleurs cette petite attention. Pour Julien Moniak, gérant d'un magasin, ce contact avec les clients est vital. Ils ont quatre semaines pour tout donner et tout rattraper. Dans un centre commercial entre Marseille et Aix-en-Provence, les portes ont ouvert une heure en avance ce dimanche 29 novembre. Les gestes barrières sont obligatoires et la jauge maximale est à 3 000 personnes. Pour rattraper le mois perdu et surtout réussir la période des fêtes, tout est mis en place. Il est possible de commander des produits et de les mettre de côté, les réserver en "Click and collect" ou encore de consommer sur place. Des boutiques proposent même un shopping en visio aux clients qui ne souhaitent pas se déplacer. Le centre commercial ouvrira 7j/7 jusqu'à Noël avec une journée de plus que d'habitude.