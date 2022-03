Les commerces baissent le rideau : Paris touché à son tour

Leurs noms sont mondialement connus. Des places, avenues et rues, symboles de Paris "ville lumière", sont aujourd'hui témoins de sa perte d'éclat. En trois ans, près de 1 000 commerces ont baissé le rideau dans les zones touristiques. Au cœur du Quartier latin, Chantal gère cette boutique depuis 1958, mais elle ne sait pas pour combien de temps encore. Selon elle, il n'y a plus de mouvement de foule qu'il y avait. Pour cause, une succession d'événements qui ont terni l'image de la ville. Si les touristes se font rares, les Parisiens aussi désertent la ville. Chaque année, la capitale perd en moyenne 11 000 habitants et donc autant de clients potentiels en moins. Par contre, les fonds de commerce vacants sont de plus en plus nombreux. Sur les Champs-Élysées, près des 10% des commerces sont vides. Et si personne ne veut investir, c'est que les loyers n'ont jamais été aussi élevés. Beaucoup de propriétaires préfèrent laisser leurs locaux vides plutôt que de baisser le loyer. Dans toutes les grandes villes, la fréquentation des grands magasins ne cessent de baisser au profit d'Internet. TF1 | Reportage C. Diwo, F. Couturon, K. Betun