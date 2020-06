Les concerts reprennent mais dans une ambiance particulière

Un premier concert avec public a eu lieu ce vendredi soir à "La Laiterie" de Strasbourg avec le groupe "Lyre le temps". Les musiciens étaient de retour sur une scène abandonnée depuis trois mois, dans une salle que l'on croyait presque vide. Les normes sanitaires ont été respectées, et il a fallu marquer les emplacements plus tôt dans l'après-midi. Malgré les pertes, ils ne regrettent rien.