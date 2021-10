Les conséquences de l'éruption volcanique à La Palma

Une rivière de lave inarrêtable, un spectacle envoûtant et un bruit assourdissant... la nature déploie sa toute puissance dévastatrice sur l'île de La Palma. Ici, 1 000 habitations sont déjà calcinées et 6 000 personnes ont été évacuées. Sur son passage, la coulée a détruit des dizaines de plantations de bananes, une des principales richesses de l'archipel. A 60 ans, Pedro Antonio Sanchez nous fait visiter son exploitation épargnée des flammes, mais pas des cendres. Alors que ses fruits restent comestibles, les grossistes ne veulent plus les acheter. Pedro doit donc aller directement chez les supermarchés en espérant qu'ils voudront acheter ses bananes. Pedro assure que la plus grande menace est ailleurs. L'eau manque sur l'île et l’éruption a détruit les principaux canaux d’irrigation. Les agriculteurs doivent alors puiser dans les réserves. Sans cela, les récoltes seront définitivement perdues. Un manque à gagner pour La Palma, estimé à 130 millions d'euros.