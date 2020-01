Les constructeurs se lancent dans la course aux taxis volants

Un trajet trois fois plus rapide qu'en voiture était la promesse d'Airbus. Les images de son prototype de taxis volants, entièrement électrique, pouvant accueillir quatre passagers ont été dévoilées. Mais pour l'instant, aucune date de commercialisation n'est prévue et la concurrence est féroce. Dans l'Hexagone, un premier service de taxis volants pourrait être lancé à Paris en 2024, durant les Jeux olympiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.