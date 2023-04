Les Contamines-Montjoie : avalanche meurtrière

Simples vacanciers ou connaisseurs de la montagne, tous décrivent une coulée surprenante par son ampleur. L'accident a eu lieu sur la commune des Contamines-Montjoie et le glacier d’Armancette, juste sous les dômes de Miage. Elle fait un kilomètre de long et un demi-kilomètre de large. La masse s’est décrochée vers 11h20, à 3 500 mètres d'altitude. Beaucoup de promeneurs ou d’habitants ont pu l'observer. Deux hélicoptères, la gendarmerie de haute montagne, la sécurité civile et une trentaine de sauveteurs ont recherché des victimes, alors que de nombreux randonneurs se trouvaient dans la zone. Après plusieurs heures de recherches, Jean-Luc Mattel, adjoint au maire (SE) des Contamines-Montjoie annonce "un bilan de quatre personnes décédées". Le secteur propose deux itinéraires de randonnée, le GR5 et le tour du Mont-Blanc décrit comme plus tôt exigent. Météo France avait en tout cas annoncé un risque faible, de niveau deux sur cinq. L'avalanche a également impliqué neuf autres personnes, dont une légèrement blessée. Les recherches ont été interrompues pour la nuit du dimanche, mais elles reprendront ce lundi si les conditions météo le permettent. TF1 | Reportage O. Santicchi, S. Prez, A. Cerone