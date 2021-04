Les conteneurs tombés à la mer : une pollution grandissante

En 40 ans, la taille des cargos a été multipliée par six. Autrefois, il pouvait transporter 4 000 conteneurs contre 24 000 aujourd'hui. Une course au gigantisme qui entraîne de plus en plus d'accidents. Dans la plupart des cas, la cause est un mauvais arrimage des conteneurs lors du chargement. Avec l'explosion du trafic maritime, les images de perte de conteneurs font sensation sur les réseaux sociaux. Le plus souvent, les conteneurs finissent par couler. Il est difficile de les récupérer et ils sont très coûteux. Ces boîtes ne possèdent pas de balise pour les repêcher. D'ailleurs, les compagnies ne préfèrent pas déclarer les pertes. Pour les associations de défense de l'environnement, les dégâts sont importants. C'est le cas notamment aux Pays-Bas, au lendemain d'un naufrage d'un cargo qui transporte du matériel électronique et Hi-fi. Les habitants ont dû ramasser le chargement de 300 conteneurs. Une marée de détritus s'est déversée sur la côte, comme du polystyrène, du plastique, et même des produits dangereux. Les détails dans le reportage ci-dessus.