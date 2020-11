Les cordonniers peuvent-ils rester ouverts ? Le 13H de TF1 vous répond

Les cordonniers peuvent-ils rester ouverts ? Les déchetteries sont-elles en ce moment réservées aux professionnels ? Les élèves en internat peuvent-ils rentrer chez eux le week-end ? Vos questions sont nombreuses sur le confinement. Vendredi, TF1 avait affirmé que les cordonniers devaient rester fermer. Mais la fédération des cordonniers a demandé une explication au gouvernement et d'après la réponse du ministère chargé des PME, les cordonniers multiservices restent ouverts. Quant aux déchetteries, elles sont ouvertes aux particuliers, mais il faut une attestation. Comme motif, on doit cocher la case "convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public". Pour les internats, seuls les élèves mineurs peuvent rentrer chez eux le week-end. S'ils font la route seuls, ils doivent se munir d'une attestation. Le motif à cocher est "déplacement entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou un établissement d'enseignement ou de formation".