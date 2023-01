"Les Cyclades" : vacances en duo

L'une est délurée, l'autre totalement introvertie. Deux amies d'enfance se retrouvent lors d'un voyage en Grèce. Les différences provoquent des étincelles. "Cette rencontre-là, c'est Requiem de Mozart avec de la bossanova", confient les actrices Olivia Côte et Laure Calamy. Sur leur route, elles ont rencontré Kristin Scott Thomas en hippie délurée. Ensuite, un beau surfeur va leur apprendre qu'à 50 ans, la vie n'est pas finie. "Ce n'est pas parce qu'on est des femmes qu'elles ne seront pas forcément adoubées par le désir des hommes. Tant pis pour eux, de toute façon, on peut trouver de la joie dans plein d'autres choses" ; "Dans la vie, on se prend des coups de pioche dans la gueule, mais il faut continuer à regarder la vie comme quand on avait la jeunesse", expliquent les deux actrices. C'est un petit manuel du lâcher-prise doublé d'un appel au voyage. Le film a été tourné entièrement sous le soleil des Cyclades. TF1 | Reportage S. de Vaissière, D. Blondeau