Les danses urbaines s'invitent à l'Opéra-Bastille

Partons à l'Opéra-Bastille pour découvrir un spectacle inédit qui évoque les violences policières et le drame des migrants. Il s'agit d'une rencontre entre le ballet et les danses urbaines, le tout sur "Les Indes galants", une oeuvre baroque du 18ème siècle signée Jean-Philippe Rameau. C'est le vidéaste Clément Cogitore qui a eu l'idée, pour sa première mise en scène d'opéra. La chorégraphie, quant à elle, a été créé par Bintou Dembélé, pionnière du hip-hop dans le pays.