Les dauphins, des espèces protégées sur l'île de La Réunion

L'Océan Indien compte 32 espèces de cétacés dont 22 ont déjà été observées au large de La Réunion. Depuis 20 ans, l'association Globice multiplie les études scientifiques sur les dauphins présents autour de l'île. Les activités nautiques, qui s'y sont développées depuis quelques années, menacent la tranquillité des dauphins sédentaires. Pour les protéger, une brigade spéciale veille aux grains. Les habitants, quant à eux, sont éduqués dès le plus jeune âge à la préservation de l'océan.