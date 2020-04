Les décharges sauvages se multiplient à Roubaix

Avec la fermeture des déchetteries, les déchets se multiplient parfois sur des routes à Roubaix, mais souvent au beau milieu des trottoirs au grand désarroi des riverains. Ils craignent que cette situation dégénère. La collecte des différentes poubelles ne se fait plus aux mêmes fréquences. Depuis leur centre de supervision, la police municipale surveille les dépôts sauvages. Les vidéos ainsi enregistrées peuvent servir à verbaliser ou à punir d'une lourde amende les contrevenants.